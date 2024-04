Chi gioca - chi no | Kvaratskheli - Immobi -e, Fabb -an, Yi -diz, Krs -ovic, Baldanzi

Gracis (Udine) sul "gioca a perdere" in A2: "Contrario a questi giochetti" - Il direttore sportivo dell'Apu Old Wild West Udine Andrea Gracis si è espresso anche sulla questione del "gioco a perdere" sollevata anche da Tuttosport negli ...pianetabasket

Logitech G G502 X: uno dei migliori mouse gaming cablati in super offerta! (-23%) - Il Logitech G G502 X è in offerta su Amazon a soli 72,75€, per uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 94,99€!tomshw

Soprattutto sugli smartphone e sulle console, meno dai PC: i videogiochi in Italia nel 2023 - La contrazione ha interessato in prevalenza i videogiocatori occasionali, cioè chi gioca una volta al mese o meno: la tendenza nel nostro Paese è in linea con quanto sta accadendo in altri mercati ...repubblica