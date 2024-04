(Di giovedì 18 aprile 2024) Si chiamava, il ragazzo di vent'che ieri èin una Rho (Milano): era in sella alla suaquando si è scontrato con una automobile.

Roma, 18 aprile 2024 – Il conto alla rovescia per l’attacco israeliano prosegue inesorabile. L’Iran lo sa, e mentre fa sgomberare alcune basi in Siria dei suoi Guardiani della Rivoluzione, in modo ... (quotidiano)

"Le Stelle di Branko ": L'oroscopo segno per segno di oggi, giovedì 18 aprile. ARIETE La stagione del compleanno arriva alla conclusione, domani il Sole passa in Toro alle ore 16, ma restano con ... (liberoquotidiano)

Chi era Alessio Moroni, morto in un incidente stradale con la moto: aveva 20 anni - Si chiamava Alessio Moroni, il ragazzo di vent'anni che ieri è morto in un incidente stradale a Rho (Milano): era in sella alla sua moto quando si è ...fanpage

Divieto fumo all'aperto e acquisto sigarette, le nuove regole a Torino e Milano. E Londra sogna una generazione senza fumatori - L'ultima in ordine cronologico è stata Torino, con la delibera che ha introdotto la distanza di cortesia (stabilita in 5 metri) tra chi fuma e chi no all'aperto. Ma prima ...ilgazzettino

Chai latte, come preparare la deliziosa bevanda speziata che disinfiamma e fa bene all'umore - Se avete provato questa bevanda a base di tè nero, spezie e latte, sapete quanto sia squisita. Ma conoscete anche i suoi benefici per la salute Eccoli spiegati da una nutrizionista. Insieme alla rice ...vogue