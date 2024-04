(Di giovedì 18 aprile 2024)lo scorso 16 aprile cadendo da un'altezza di oltre 3 metri in unad. Arrivato in Italia nel 1991, il 58enne viveva nel comune mantovano da 33 anni.

Non accenna a diminuire la tensione tra Francesco Benigno , ormai ex concorrente de “L’ Isola dei Famosi ” e la produzione del programma. L’attore si sarebbe incatenato al resort, dove è stato condotto ... (ilfattoquotidiano)

Can Yaman è pronto a debuttare in Sandokan , serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La serie è un nuovo adattamento della ... (optimagazine)

L’ allenatore della squadra brasiliana del Vasco da Gama , Ramón Díaz, è finito nella bufera per delle sue affermazioni ritenute sessiste da media e social dopo la sconfitta per 1-2 contro il ... (sportface)

Chi era Abdulla Bisku, l’operaio padre di 2 figli morto mentre lavorava in un cantiere ad Asola - Abdulla Bisku è morto lo scorso 16 aprile cadendo da un’altezza di oltre 3 metri in un cantiere ad Asola. Arrivato in Italia nel 1991, il 58enne viveva nel comune mantovano da 33 anni.fanpage

Chi sono i videogiocatori italiani e a cosa giocano - IIDEA ha pubblicato il suo report annuale sull'industria dei videogiochi in Italia, con dati interessati su vendite, giro d'affari e pubblico.spaziogames

Ilaria Salis, chi è (e cosa ha fatto) la maestra di Monza in carcere a Budapest: dalle accuse al processo, la sua storia - Ilaria Salis è di nuovo al centro della cronaca italiana. Non per il suo processo, ma per la sua presunta candidatura alle Europee con Avs. A dare la notizia - poi smentita da Angelo Bonelli ...ilmessaggero