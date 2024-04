Chi è Sonny Olumati? Età - fidanzata e Instagram

Sannio, le case si vendono per mancanza di liquidità - La crisi di un territorio si legge anche attraverso le compravendite immobiliari, che per il Sannio sono tanto chiari quanto preoccupanti. Un report condotto da Tecnocasa rivela che nel 2023 quasi i..ilmattino

Benevento, liste al "Rummo": 8 cittadini su 10 sono insoddisfatti - Cittadini insoddisfatti per la lunghezza delle liste d'attesa nei presidi sanitari del Sannio. Si aspetta troppo per effettuare una prima visita specialistica, prestazioni diagnostiche ...ilmattino

L'Imu non si paga sulle case occupate, la decisione della Consulta. Si apre la via dei rimborsi - Il ragionamento è abbastanza semplice. Se il proprietario di una casa non dispone più di quel bene perché gli è stato occupato, e se ha fatto di tutto per farlo ...ilmessaggero