Che succede se Atalanta o Roma vincono l’Europa League? L’Italia sogna 10 squadre in Europa

(Di giovedì 18 aprile 2024) La stagione europea volge verso la volata finale e, seppur dalla Championssiano arrivate solo delusioni con tutte e 4 leitaliane incapaci di superare gli ottavi di finale, dae Conferencearrivano buone notizie. La Fiorentina, unica squadra in Conference, può ambire alla vittoria del trofeo nonostante lo 0-0 dell’andata contro il Viktoria Plzen. Inlo scenario è ancora più ghiotto. Tre le italiane presenti:e Milan che si affrontano nello scontro diretto (0-1 per i giallorossi all’andata), l’che è a 90 minuti dalla storica impresa di eliminare il Liverpool (0-3 all’andata). La possibilità di una finale tutta italiana è più viva che mai. Ma ...

Roma-Milan, chi passa in semifinale e cosa succede in caso di parità: tutte le combinazioni - La partita dell’Olimpico tra Roma e Milan decide la qualificazione in semifinale. Giallorossi favoriti dopo la vittoria per 0-1 a San Siro, più complicato il compito del Milan: ecco quali sono le ...fanpage

Cannavaro: 'Allenare il Napoli è mio obiettivo: è solo questione di tempo' - Fabio Cannavaro ha parlato a Radio Serie A nel programma `Storie di Serie A` di Alessandro Alciato: `Io alleno dal 2014, quando Marcello Lippi mi portò in Cina.calciomercato

Barcellona, Nadal: “Lascio il testimone alle nuove generazioni. Spero di progredire fino a Parigi, poi succeda quel che deve succedere” - Il primo set è stato quello della lotta, il secondo quello della resa. Rafa Nadal ha lasciato l’Atp 500 di Barcellona perdendo per 7-5 6-1 con l’australiano Alex De Minaur in un’ora e 52 minuti di gio ...ilfattoquotidiano