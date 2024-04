Che goduria la sconfitta di Guardiola e dei soloni a lui devoti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gentile direttore, non posso che essere d’accordo con il suo articolo “Il calcio è l’unico sport in cui difendersi è considerato un’aberrazione. O un colpo di culo”. Ieri, quando Ancelotti ha estromessodalla Champions per la terza volta, ho goduto come un riccio: per Re Carlo e per vedere ancora una volta sconfitto il calcio die tutti queiche prediligono la cosiddetta costruzione dal basso. Il calcio, a mio modo di vedere, è chiusura e apertura degli spazi. Mi spiego: chi riesce a chiudere bene i propri spazi e costringere gli avversari ad aprire i loro, vince nel 99% dei casi. Siamo stati per anni i maestri di ciò e ci siamo portati a casa quattro, dico quattro, mondiali. Ora c’è questa fissa del possesso palla, della costruzione dal basso e di altre amenità e da tredici anni non vinciamo niente in campo ...