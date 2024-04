Champions League - Italia avrà 5 squadre

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – L’schiererà 5nella2024-2025. La certezza arriva dopo i quarti di finale di Conferencee Europa. L’piazza in semifinale Fiorentina, Roma e Atalanta, garantendosi una delle prime 2 posizioni che nel ranking per nazioni prevedono l’iscrizione della quinta squadra. Con 19.285 punti, l’comanda davanti alla Germania (17.642) e non può più essere raggiunta dall’Inghilterra, terza a 17.375 e rappresentata solo dall’Aston Villa in Conference: da sola la squadra di Birmingham non può garantire i punti necessari per un eventuale sorpasso anche in caso di eliminazione con doppia sconfitta per Atalanta, Roma e Fiorentina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Calcio Italia no è in crisi rispetto al resto d’Europa? Sì e no. E’ vero che in Champions League le formazioni del ‘Bel Paese’ sono uscite precocemente, ma in Europa League e Conference League si ... (metropolitanmagazine)

LIVE Atalanta-Liverpool 0-1, Europa League 2024 in DIRETTA: La Dea completa l’impresa! Sconfitta indolore, è una semifinale storica! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di serata! 23.02 L'Atalant ...oasport

Roma e Atalanta in semifinale di Europa League! La Fiorentina avanza, l’Italia avrà 5 squadre in Champions League - Grandissima serata di calcio internazionale per l'Italia. Due squadre si sono qualificate alle semifinali di Europa League, una ha staccato il pass per le semifinali di Conference League e il Bel Paes ...oasport

Con Roma, Atalanta e Fiorentina in semifinale e Liverpool e West Ham eliminate superata in maniera irrecuperabile l'Inghilterra - Con Roma, Atalanta e Fiorentina in semifinale e Liverpool e West Ham eliminate superata in maniera irrecuperabile l'Inghilterra ...gazzetta