Champions League 24 25 - vince la Fiorentina | cosa cambia in Serie A

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con la vittoria per 2 a 0 sul Victoria Plzen, ladi Italiano continua il suo cammino in Conferenceper il secondo anno di fila. E pavimenta la strada alla quinta italiana in. Due partite condotte in equilibrio e in parità, ma che hanno visto laproseguire il suo cammino europeo. Merito del guizzo di Nico Gonzalez al minuto 92 del primo tempo supplementare, poi di Cristiano Biraghi al minuto 108, che ha messo in cassaforte definitivamente la qualificazione. Così i Viola hanno battuto il Victoria Plzen, grazie anche alla superiorità numerica maturata nel secondo tempo. I ragazzi guidati danzo Italiano festeggiano il passaggio del turno per il secondo anno di fila, inseguendo nuovamente la finale prevista il prossimo 29 maggio all’AEK Arena di Atene. In una ...