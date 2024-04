Cerreto FdI | Grazie a Sangiuliano in arrivo 34 mln di euro per 125 progetti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma. “Sono 34 milioni dii finanziamenti del Ministero della Cultura per 125campani che vanno dal recupero alla valorizzazione dei beni archeologici, arti e paesaggio, musei ed archivi nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026. Da deputato campano non posso che ringraziare il ministroed essere orgoglioso del governo Meloni per l’attenzione riposta nei confronti della Regione Campania, che merita di rinascere. Tra i tantifinanziati ci sono gli interventi per circa 600 miladestinati a Cellole, Santa Maria Capua Vetere, San Salvatore Telesino. Investimenti di 400 milaper il restauro delle mura romane di Alife. Senza dimenticare i fondi destinati al restauro della Chiesa della Maddalena e del Chiostro di San Bernardino ad Aversa, ...