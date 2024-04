Celta Vigo vs Las Palmas – probabili formazioni

La prima partita del sabato di Liga pesa parecchio per le zone basse della classifica: sfida fondamentale soprattutto per il Celta , che è quart’ultimo con tre punti di margine sul Cadice. I ... (infobetting)

Un altro San Paolo nel destino di Rafa Benitez - Il 23 giugno 2023 è stato annunciato il ritorno in Spagna alla guida del Celta Vigo, in Spagna, nell’anno del centenario del club. Ma le cose non sono andate come sperava Rafa Benitez, che pure aveva ...sportal

Hamsik e Calzona consigliano Suslov al Napoli: due azzurri potrebbero finire a Verona - Marek Hamsik in passato ha già consigliato il Napoli su qualche calciatore slovacco. Fu proprio Marekiaro a dare un parere positivo agli azzurri quando fu acquistato Stanislav Lobotka dal Celta Vigo.msn

LaLiga, Granada-Alaves 2-0: Uzuni e Boyé d’orgoglio, altro ko per gli ospiti - A sole sette giornate dalla fine de LaLiga, sono due le squadre che sembrano destinate alla retrocessione. Chi cerca di non mollare è il Granada, che vince 2-0 con l’Alaves e trova il terzo successo s ...footballnews24.eu