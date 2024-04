Catherine Deneuve - Première dame preferita

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ha 80 anni ma non li dimostra affatto. Sarà la protagonista di Bernadette, commedia della regista Lea Domenach sulla vita della moglie di Chirac che lei interpreta. E' diventata una musa social per il suo modo di fare libero e ribelle, ieri come oggi. «Oui, je suis». Quante volte abbiamo provato a scendere dall’auto e agitare i capelli, ma ahimè rassegniamoci, solo lei ci riesce. Da quel famoso spot nel 1982 a oggi la chioma è sempre lunga e bionda. E anche se ha 80 anni la più grande («La parola “dame” mi fa orrore») del cinema francese se ne impippa. Perché come ha dichiarato in una rara intervista («Le detesto, è un esercizio ingrato, mi chiedono sempre le stesse cose». Sante parole, signora mia) chi le dice cosa si debba fare o non fare a una certa età l’annoia. «Sono e resto una donna libera». Immancabile sigaretta, unghie ...

