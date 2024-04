Cateno De Luca | Renzi è un grande fallito politico - faremo meglio di lui alle Europee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Obiettivo 4,2%, il progetto è di mettere assieme 19 movimenti che hanno firmato un documento per la libertà con un programma comune. Noi a differenza degli altri non abbiamo vergogna dei nostri compagni di viaggio. Io ho avuto un incontro con Umberto Bossi a settembre, e da lì abbiamo lanciato un appelloforze politiche fuori dalla Lega. Ponte sullo Stretto? È solo unaffare di Matteo Verdini. Quelli di Stati Uniti d’Europa sono bravi a farsi male da soli.è un“. Sono le parole diDea margine della presentazione delle candidature per ledella lista Libertà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.