Catania - sabato 20 april - l’incontro | Figli nost -i, la responsabilità collettiva sugli orfani di femminicidio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18e, 2024 Incontro “ri, ladi”:20e, a partire dalle 9:30, nella sala conferenze del Palazzo della Regione siciliana a(ex ESA) in via Beato Bernardo 5. L’iniziativa è promossa dalla deputata regionale del Pd, Ersilia Saverino (nella foto d’apertura) con il patrocinio della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana.20e, a partire dalle 9:30, nella sala conferenze del Palazzo della Regione siciliana a, (ex ESA) in via Beato Bernardo 5 si terrà l’evento dal titolo: “ri, la ...

Da Siracusa a Lentini: il Kouros sarà esposto per un anno nel museo archeologico di Lentini - La statua del Kouros sarà esposta per un anno al Museo di Lentini, concessa in prestito dal parco archeologico di Siracusa e attualmente esposta al Museo Paolo Orsi. La mostra, che segna il ritorno a ...siracusaoggi

Serie C/C, il giudice sportivo: stop per Riggio (Taranto). tre club pugliesi multati - Le decisioni del giudice sportivo dopo la 36a Giornata del Girone C della Serie C. CALCIATORI: 2 giornate di squalifica a Di Livio (Latina), Schiattarella (Potenza). 1 turno di stop a ...tuttocalciopuglia

Un nuovo concerto a tutto rock con Renny Zapato e la sua band - Spirito goliardico e tanta voglia di non prendersi mai troppo sul serio accompagneranno l’intera serata di sabato 27 aprile ...newsicilia