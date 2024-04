Catania - picchia la fidanzata e poi spacca il naso a un poliziott - rimesso in libertà Fsp Polizia | Sistema troppo las -o, lavoriamo senza tutele e garanzie

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Intervenuto per soccorrere una donnata dal compagno, un collega viene a sua volta aggredito e malmenato con tanto di frattura del setto nasale, mentre l’aggressoreinin attesa di giudizio. E’ accaduto a, ma purè l’emblema di una maglie finlarghe per chi delinque, secondo il punto di vista di chi rappresenta ii e, pur, si trova anche a doverli difendere, cosa che dovrebbe essere scontata in uno Stato che chiede loro di esporsi quotidianamente a rischio della salute e della vita. E’ svilente, è impossibile non rilevare quanto lievi siano le conseguenze per chi si accanisce su un servitore dello Stato, e quanto inadatte siano lesu cui ...