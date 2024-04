Catania - fermato su un’auto rubata | poco prima aveva anche svaligiato un garage

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Gli agenti della Sezione della Polizia Stradale ditransitando per via San Giuseppe La Rena, hanno notato il conducente di un veicolo che, alla vista dell’equipaggio, nel tentativo di eludere il controllo, ha aumentato la velocità. A quel punto ne è nato un inseguimento che si è conclusodopo con il veicolo che è stato raggiunto e bloccato dagli operatori. A bordo dell’auto erano presenti due persone: un pregiudicato 41enne di nazionalità marocchina e una donna 40enne. Durante le fasi del controllo, una persona si è avvicinata ai poliziotti informandoli di aver notatoun uomo allontanarsi repentinamente, scavalcando la recinzione di un’abitazione, al momento disabitata, con alcuni oggetti in mano. Già insospettiti dall’atteggiamento del conducente, gli ...

