Catania - ascensorista muore schiacciato

(Di giovedì 18 aprile 2024) 21.46 Un'altra tragedia sul lavoro.In Sicilia un dipendente di una ditta di manutenzione di ascensori, 31 anni, è morto mentre era impegnato a sbloccare un ascensore di un condominio a Casalotto ad Aci Sant'Antonio (). L'uomo è rimasto incastrato tra la cabina dell'elevatore e la porta di un piano. L'ascensore si sarebbe mosso mentre il tecnico stava ancora operando per liberare una donna (sotto choc) rimasta in cabina bloccata tra un piano e l'altro. Non sono chiari i motivi per cui l'ascensore ha ripreso a funzionare