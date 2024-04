Catania - anziano finisce in mare con l’auto | salvato dai vigili del fuoco con defibrillatore

(Di giovedì 18 aprile 2024) Finito incon la sua auto un uomo di 62 anni è stato dapprima estratto dall'abitacolo da un operatore turistico che si è tuffato in acqua e poi, dal momento che il battito cardiaco era assente,daideldel Distaccamento di Acireale.

A Catania un uomo è stato fermato per tentata rapina aggravata: è accusato di aver colpito un Anziano con una pietra e di averlo preso a calci e pugni (notizie.virgilio)

“Suo figlio coinvolto in un incidente”, tentano di truffare un’anziana, due denunce - ]]> La polizia di stato di Palermo ha riconsegnato la refurtiva sottratta ad un’anziana vittima di truffa da parte di due uomini campani che sono stati denunciati. La donna di 83 anni è stata contatta ...mondopalermo

Anziana consegna soldi e gioielli per salvare il figlio: la polizia le restituisce tutto e scova i 2 truffatori - Pur di salvare suo figlio dal carcere, come le avevano prospettato due truffatori, aveva consegnato loro tutto ciò che aveva, ovvero 700 euro e dei gioielli. Adesso la polizia non solo ha riconsegnato ...mondopalermo