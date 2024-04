Castelvenere - beni confiscati alla mafia | lunedì incontro pubblico

Libera. Da profonde radici di memoria nascono frutti d'impegno: manifestazioni per il 21 marzo : Occasione per ricordare alla comunità sannita la presenza dei beni confiscati sul nostro territorio,... Il giorno seguente a Castelvenere nuovamente per non dimenticare insieme agli amici dell'ANPI. Nei ...

