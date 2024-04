Caso Francesco Benigno - la produzione de L’isola interviene con un comunicato dopo le accuse

Giuseppe Caso non è stato convocato per l’ennesima volta. Eusebio Di Francesco ha spiegato parzialmente il motivo Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha parlato nel corso della consueta ... (calcionews24)

Il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando pubblica un video sui social per lodare Papa Francesco : «Sulle questioni sociali è di sinistra, su altre no». Orlando ha raccontato di quando ... (liberoquotidiano)

Nuovo arcivescovo, Gambelli “segno di stima del Papa per la diocesi” - Ecco il testo integrale del saluto di don Gherardo Gambelli dopo l'annuncio della sua nomina da parte di Papa Francesco a arcivescovo di Firenze Cari fratelli e sorelle della Chiesa fiorentina e voi t ...toscanaoggi

Ancora alle Final Four un anno dopo: da Sia a Camarda, stavolta si va per vincere - Primavera alla fase finale per il secondo anno di fila, domani (ore 18) la semifinale col Porto. Il tecnico Abate: "Essere di nuovo qui è un risultato non scontato" ...gazzetta

In arrivo due nuovi concorrenti e per i meno votati al televoto ci sarà la sfida per la salvezza - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi, giovedì 18 aprile. Due nuovi ingressi. L'espulsione di Francesco Benigno ...gazzetta