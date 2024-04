Caso Amadeus - irrompe la moglie Giovanna Civitillo | ecco il messaggio per il marito

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Dopo l’ufficializzazione dell’addio dialla Rai, è arrivata anche l’ufficializzazione del suo passaggio definitivo al Nove. Secondo le indiscrezioni Ama si sentiva “ingabbiato” alla Rai e, per sentirsi più libero, ha deciso di rompere il matrimonio con mamma Rai. I vertici della Warner Bros, in un comunicato stampa, hanno fatto sapere che il conduttore collaborerà già dal prossimo autunno con il senior management per realizzare nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. La difesa didel presentatore, finora se n’è stata in silenzio anche davanti alle cattiverie che sono piovute addosso a lei e allo stesso. Secondo alcune malelingue Ama avrebbe ...

Arcadia analizza le conversazioni online: il sentiment positivo verso Amadeus cala Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro professionale di Amadeus , dopo i rumors sempre più insistenti di un suo ... (webmagazine24)

Rai, caso Amadeus : duro sfogo da parte dell’amica Sabrina Ferilli che si è scagliata con un post pubblicato su Instagram In questi ultimi giorni non si sta parlando d’altro che dell’imminente ed, ... (cityrumors)

Amadeus al Nove come direttore artistico: quali varietà e quali star potrebbero arrivare - Non solo programmi da condurre per Ama, che però dovrà trovare una nuova squadra di ospiti, amici, personaggi a cui affiancarsi ...quotidiano

Affari Tuoi, perché Amadeus stasera non va in onda: i motivi - Colpo di scena in casa Rai, Amadeus questa sera non andrà in onda come fa ogni giorno: dopo l'addio del conduttore la decisione ...abruzzo.cityrumors

Chi è Alessandro Araimo, mister Discovery. Dopo Fazio ha convinto anche Amadeus - L’amministratore delegato di tutte le attività del Gruppo Warner Bros Discovery in Sud Europa è passato Condé Nast e Fininvest. Il contratto di Amadeus al Nove è opera sua. Così si candida a cambiare ...quotidiano