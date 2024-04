Caserta | Blob arriva da LABIS con Giovanni Colaneri

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024), un libro illustrato di, ci porta alla scoperta di una creatura straordinaria: un organismo unicellulare visibile a occhio nudo. Affascinante e misterioso,vive senza bocca, stomaco, occhi, naso e persino senza neuroni, ma è capace di mangiare, vedere, annusare, imparare, ricordare e risolvere enigmi! Pubblicato nel 2023 da Hopi Edizioni, questo libro è un invito ad ammirare la bellezza e la ricchezza della diversità, e a riflettere sulle molteplici forme di intelligenza che popolano il nostro pianeta., diplomato in Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Firenze e in Illustrazione all’ISIA di Urbino, vanta illustrazioni esposte al Bologna Children’s Book Fair e collabora come illustratore con riviste e case ...