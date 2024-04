Casa Montecarlo -attesa sentenza su Fini

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 11.00 Udienza a Roma del processo legato all' acquisto della, che vede imputati tra gli altri l'ex presidente della Camerae la compagna Elisabetta Tulliani. Per loro l'accusa ha chiesto rispettivamente 8 e 9 anni. Lafu lasciata in eredità ad Alleanza nazionale dalla contessa Colleoni e -secondo i Pm- fu acquistata tramite società offshore da Giancarlo Tulliani, fratello di Elisabetta. Pagata 300mila euro, fu rivenduta a oltre un milione. Oggi le ultime repoliche difensive alla requisitoria del Pm.la