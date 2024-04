Casa di Montercarlo - attesa la sentenza per Fini e Tulliani

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 aprile 2024) Èper oggi ladel processo legato all'acquisto di un appartamento a Montecarlo, in cui sono coinvolti Gianfrancoed Elisabetta. Questa mattina si sta svolgendo l’udienza, in programma poi l'intervento degli ultimi avvocati difensori, con il verdetto che potrebbe arrivare in giornata. L'ex presidente della Camera è presente in aula. La Procura di Roma, il 18 marzo scorso, ha chiesto 8 anni di reclusione per Gianfrancoe 9 anni per la compagna Elisabetta. Chiesti, inoltre, 10 anni per Giancarlo(fratello di Elisabetta) e 5 anni per il padre Sergio. È contestato il reato di riciclaggio.