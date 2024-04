Casa di Montecarlo - quando slitta la sentenza E Fini | Dopo 7 anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tutto rinviato al 30 aprile.ladel processo per ladinel quale è coinvolto l'ex presidente della Camera, Gianfranco. La decisione del giudice arriverà tra dodici giorni. Nel corso della requisitoria il pm della Capitale aveva sollecitato per l'ex leader di An una condanna a 8di reclusione. Imputati anche la compagna Elisabetta Tulliani (per lei sono stati chiesti 9di carcere), suo fratello Giancarlo (sollecitata per lui la pena di 10di reclusione) e il padre Sergio (per lui chiesti 5). L'inchiesta della procura ruota attorno alla compravendita delladi, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza ...