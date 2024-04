Carbonia - già denunciato per stalking tenta di uccidere la ex con l’auto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 aprile 2024) Hato di ucciderla puntandola con la sua macchina. Uno scontro frontale lungo la Statale 126, a. Alessio Zonza, 50 anni, guardia giurata, era già statoperalcuni mesi fa. La relazione con la vittima dito omicidio, Amanda Gallus, 45 anni, era finita nel 2022. La donna, ieri, aveva presentato una nuova denuncia perché l’uomo aveva ripreso a seguirla e minacciarla. La pedinava, la riempiva di telefonate, messaggi e minacce. Lo aveva già, ma aveva ottenuto solo un divieto di avvicinamento e un processo fissato per i prossimi mesi. Ora la donna è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, con diverse fratture e traumi. Non si trova in pericolo di vita. L’aggressore, invece, che riporta un politrauma e ...