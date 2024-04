Capri blindata per il G7 | sull’isola 1 400 uomini per la sicurezza - elicotteri e droni

AGI - È blindata l'isola di Capri , isola-gioiello di fronte Napoli, che da oggi accoglie la riunione dei ministri degli Esteri del G7, che durerà' fino a venerdì. Per garantire la sicurezza, in un ... (agi)

Capri blindata per il G7 dei ministri degli Esteri - Sanzioni individuali all'Iran e sistemi di difesa aerea all'Ucraina. C'è piena convergenza tra i ministri degli Esteri del G7, riuniti in una Capri blindata, per rendere più concreta la strategia da s ...tgcom24.mediaset

Una Capri blindata accoglie il G7, l'isola vince la sfida - La battuta è di un commerciante di lungo corso con atelier in piazzetta: "A Capri abbiamo tutto l'inverno per sonnecchiare, che ci sia un po' di caos ad aprile va bene". (ANSA) ...ansa

G7 Capri, verso sanzioni all'Iran nel documento finale - È iniziato sull’isola il summit a guida italiana dei ministri degli Esteri dei 7 Paesi più industrializzati al mondo. La crisi in Medio Oriente e, soprattutto, le sanzioni all’Iran, saranno i temi pri ...tg24.sky