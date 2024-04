Caos in Rai - scatta lo sciopero | i motivi della protesta dei giornalisti

(Di giovedì 18 aprile 2024) News Tv. Complice anche l’addio recente di figure di spicco (come Fazio e Amadeus), l’Assemblea dei Comitati di redazione e dei fiduciariRai ha proclamato a larghissima maggioranza lo stato di agitazione e ha affidato al sindacato Usigrai un pacchetto di cinque giorni didei. L’obiettivo di questa mossa è quello di mettere in luce alcune difficoltà che, ormai da anni, caratterizzano il compartocoRai. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fiorello, colpo di scena durante la puntata Viva Rai2: cosa è successo Leggi anche: “Chi l’ha visto”, parla la nonna dell’attore famoso: “Si è persa” Rai,in: cosa sta succedendo Perché iRai sono in ...

Amadeus, ora è ufficiale: "Dall'autunno su Nove". Tre programmi per cominciare. Cosa farà e quanto costerà - Arriva il comunicato della rete del gruppo Discovery/Warner. Mentre si continua a parlare del futuro di Fiorello, e di un progetto news ...spettacoli.tiscali

L'addio di Amadeus agita le acque in Rai e non solo. Ma c'è chi giurà fedeltà e resta a Viale Mazzini - Dopo l'addio di Amadeus e le voci su possibili nuove uscite da Viale Mazzini, arrivano le prime conferme per i volti noti Rai in vista della prossima stagione. Sigfrido Ranucci ha annunciato la ...spettacoli.tiscali

Sanremo, Striscia: «7 milioni di televoti non registrati. Rai più preoccupata di Amadeus che del pubblico» - Nuovo aggiornamento questa sera a Striscia la Notizia sul Caos televoto alla finale di Sanremo 2024. L'inviato Pinuccio torna su canale 5 con una nuova puntata della rubrica “Rai Scoglio 24” per fare ...leggo