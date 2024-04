Cannes 2024 - allo Studio Ghibli la Palma d’oro onoraria

(Di giovedì 18 aprile 2024) Durante la 77esima edizione del Festival diverrà consegnata lad'Oro, che in quarant'anni ha firmato capolavori del cinema di animazione come la Principessa Mononoke fino all'ultimo successo Il ragazzo e l'airone.

Il regista fermano Minervini selezionato per la rassegna “Un certain regard”: «Cannes Sarà una sorpresa» - Dopo un’assenza di sei anni, Roberto Minervini torna nel grande cinema con “The damned”. La pellicola è stata selezionata per partecipare al concorso nella sezione ...corriereadriatico