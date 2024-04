Cannavaro | Lautaro Martinez? Sa fare due cose Io all’Inter da Dio

Leggi tutta la notizia su inter-news

Fabio, campione del Mondo 2006 ed ex Inter, ha parlato di, nonché della sua esperienzadal 2002 al 2004. BENE OVUNQUE ? Fabioa Radio Serie A descrivee ricorda gli anni in nerazzurro: «in area sa quando deve attaccare il primo palo o sfilare dal difensore: ci sono attaccanti che mi avrebbero messo in difficoltà. Inter? Sono stato da Dio, vivevo in centro a Milano, mia moglie ed io eravamo contenti. Mi sono trovato bene ovunque. Ho conosciuto le diverse caratteristiche delle società che mi hanno permesso negli anni di crescere. In certi club capisci che contano due: il lavoro e la voglia di voler arrivare all'obiettivo.».