Cani ‘impegnativi’ – Istanza dell’Oipa per introdurre il Patentino | Garantirebbe il benessere del cane - della sua famigli - e la sicurezza pubblica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per evitare abbandoni derivanti dall’incapacità di gestire particolari razze o simil-razze di, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede al Campidoglio d’un regolamento che preveda il rilascio di un ‘speciale’, dopo il superamento di un corso, come già avviene, per esempio, nel comune di Milano., l’per il: il responsabile sanitario delle Muratella si è detto disponibile a organizzare e gestire il corso Molti sono iche vengono abbandonati in strutture pubbliche e private, nella migliore delle ipotesi, solo perché i proprietari si sono rivelati incapaci di saperli educare e condurre. E quando ...