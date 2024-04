Cane investito a Ravello - dopo le cure ha trovato casa in Umbria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama Leonardo, è unmeticcio, di nove mesi,da un’auto giovedì scorso presso il valico di Chiunzi, nel Comune di. Senza microchip o altro segno di riconoscimento, è stato soccorso da un professionista di Salerno che aveva appena lasciatoun appuntamento di lavoro. Per lui è partita una gara di solidarietà che ora lo porterà in. “Una storia a lieto fine. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione, anche se dovrà rimanere trenta giorni a riposo a causa di varie fratture -spiega l’assessore Paola Mansi – Grazie ad una ragazza toscana, aper lavoro, che si è fermata e ha caricato la bestiola nella sua auto, siamo riusciti ad intervenire tempestivamente, attivando subito i ...