Cancellare cattive notizie dal internet MIGLIORE SOCIETA SICILIA

(Di giovedì 18 aprile 2024) La cancellazione dida, spesso associata al concetto di “diritto all’oblio“, è un tema molto discusso nella legislazione europea sulla privacy. In particolare, una società abruzzese è diventata un modello di eccellenza in Italia per la gestione di questo tipo di servizi. Questo articolo esplora come questa società si posizioni come leader nel settore, quali sono le leggi pertinenti e come individui e organizzazioni possono navigare nella complessa intersezione tra privacy e accesso alle informazioni. Introduzione al Diritto all’Oblio Il diritto all’oblio è stato formalmente introdotto nella giurisprudenza dell’Unione Europea con la sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2014. Questo diritto permette agli individui di chiedere la rimozione di link a pagine web che contengono informazioni personali ...