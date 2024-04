Campo rom di via Bonfadini - al via l’iter per la chiusura e la rigenerazione urbana dell’area

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 aprile 2024 – Ilrom di viaverrà chiuso: con una delibera approvata questa mattina, la Giunta comunale di Milano ha definito il percorso per lo smantellamento e ladell'area, nel solco della strategia di superamento dei campi autorizzati portata avanti da diversi anni. La baracche lungo la striscia di terra di fronte al ponte pedonale di via Toffetti L'iter è stato condiviso lo scorso marzo nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura. La procedura è partita con la verifica delle presenze nell'area: il monitoraggio, che si è svolto nei mesi scorsi a cura dei servizi sociali e della polizia locale, ha evidenziato la presenza di 30 nuclei familiari di nazionalità italiana. Delle poco più di 90 persone presenti, ...

