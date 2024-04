Campionato regionale 2024 - ottima la prova della Hermes Roller ASD di Caserta

(Di giovedì 18 aprile 2024). Nella splendida cornice del pattinodromo Tullio D’Aragona sul lungomare di Salerno si sono svolte le prove di pattinaggio corsa valevoli per il. LaASD diha preso parte con un folto numero dei suoi atleti in varie categorie ben figurando in tutte le prove. Nella categoria junior segnaliamo la vittoria schiacciante sia nella specialità sprint che in quella di fondo di Giulia Bonfante che domina entrambe le gare con autorevolezza cogliendo i frutti di un duro lavoro di allenamento e perfezionamento che la porta ad ottenere il titolo di campione. Anche nella categoria maschile l’impegno ha ben fruttato, Giuseppe Silvestro coglie un secondo posto nelnella ...

