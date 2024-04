Camera boccia odg sui consultori - 15 leghisti si astengono

(Di giovedì 18 aprile 2024)to in Aula allal'ordine del giorno al dl Pnrr presentato dal Pd suie il diritto di aborto. Il testo aveva ricevuto il parere negativo del governo. Diciotto parlamentari si sono astenuti aznichè votare no, molti dei quali di maggioranza: 15 deputati della Lega, tra cui anche il capogruppo Riccardo Molinari, e un deputato di FI che già si era astenuto ieri su un odg analogo del M5s, Paolo Emilio Russo. I voti a favore sono stai 93, i contrari 117.

