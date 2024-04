Cambiaghi da sempre interista | Io con la barbie dell’Inter - orgoglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024), attaccanteWomen, rivela sulla sua grande passione per il calcio e per la Beneamata. Da piccola già aveva le idee chiare. NERAZZURRA DA PICCOLA ? Sui canali del club, per il format My Story, Michelarivela: «Mia mamma mi aveva regalato laper farmi appassionare alle bambole perché a me non piacevano. Quest’anno me l’ha fatta rivedere dicendo che adesso potevo essere come quella bambola. Ad ogni modo io non ci ho mai giocato: guardavo solo il calcio da piccola. La convocazione in Nazionale è stata inaspettata, holavorato per dare il massimo, ma non avevo mai avuto questa possibilità. Avere anche solo l’opportunità di essere convocata per me è stato un. Da lì ho cercato di giocarmi le mie carte, non avevo ...