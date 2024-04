Calendario scolastico e scuole aperte anche in estate | concilia lavoro genitori e scuola - ma basta il piano Valditara? Cosa succede in Europa? A poche vacanze estive corrispondono due mesi di vacanza in inverno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il "", promosso dal Ministro Giuseppe, mira a rispondere alla chiusura delledurante il periodo estivo investendo 400 milioni di euro per mantenere le istituzioni scolastiche operative neiestivi per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. L'articolo .

Lo stop di Valditara: "Basta casi Pioltello" - Il ministro: "Non sarà più possibile chiudere le scuole per festività di religioni non riconosciute" ...ilgiornale

Valditara: "Presto norma per impedire alle scuole di chiudere nelle feste non riconosciute, è illegittimo che si sostituiscano allo Stato" - Il governo studia una norma per impedire alle scuole di chiudere per feste non riconosciute dallo Stato. Il caso della scuola di Pioltello (Milano) che ha deciso - come consentito dall'autonomia scola ...tg.la7

Calendario scolastico regionale, scoppia la polemica in Toscana - La FLC CGIL: solidarietà all’Assessora regionale Nardini, attaccata da Ceccardi (Lega). Il mistero della lettera ...nove.firenze