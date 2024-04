Calciomercato Milan - Zlatan Ibrahimovic cerca rinforzi | piace Nicolò Turco

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 18 aprile 2024) In vista del prossimoilè alla ridiha messo gli occhi sull’ex JuventusIlin vista della prossima estate in un certo senso dovrà pensare non a uno, ma a due. Oltre alla prima squadra, infatti, i rossoneri dovranno pensare anche all’Under23 che giocherà in Serie C. Per questosi è subito messo alla ridie potrebbe aver trovato un nome adatto. Lo svedese sta infatti seguendo con grande attenzione, attaccante italiano di proprietà del Salisburgo. Il classe 2004 ha giocato per diversi ...