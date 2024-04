Calcio Uisp | alzano la testa le ' maglie nere' Foce Fuoricampo e Bar Ravenna

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Spezia, 18 aprile 2024 – Riposa l'Avosa e ora vede insidiato il suo secondo posto dalla Gira O.F. Chelli. Questo il responso della nona di ritorno nel Girone 1 del campionato calcistico a 7 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. Viaggia intanto spedita la Locanda Alinò, sicura finalista scudetto a due giornate dal termine della regular season. RealChiappa Progetto Appalti raggiunto ancora dal Real Dlf Chiara in vetta al Girone 2, dove laFuori Campo e il Bar, sul fondo della graduatoria, infilano due vittorie a sorpresa. Rallenta il Ccr Muggiano/Of Chelli frenato dall'Arci Canaletto, ed il Monti gli rosicchia un punticino, quale primo inseguitore della leader del Girone 3. Infine, nel Girone 4, dove dallo scorso turno il Bar Picchi è matematicamente promosso, viene definito il resto del parterre ...

