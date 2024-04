Calcio | Roma - Friedkin annunciano rinnovo De Rossi**

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 apr. -(Adnkronos) – Daniele De Rossi resterà allenatore dell’AS“anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro”. LoDan e Ryan, con una nota pubblicata sul sito ufficiale della società dicendosi “lieti di annunciare” ilgiunto “dopo un incontro svolto ieri pomeriggio”. “Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la” scrivono i proprietari del club sottolineando come “la guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della, della città e dei nostri tifosi che non hanno ...

