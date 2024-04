Calcio Juniores Regionale e Provinciale - risultati e marcatori delle gare tra il 13 e il 14 aprile

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel campionatochiudono la stagione con una vittoria Marina, Barbara MonSerra, Moie Vallesina e Jesina. Nelil SenigalliaA è vicino alla vittoria del girone A grazie al successo nello scontro diretto contro il Muraglia VALLESINA, 182024 – Finisce la regular season della, continua il campionato. Nelleche si sono giocate nello scorso weekend del 13 e del 14, infatti, sono arrivati i verdetti definitivi per le posizioni di classifica nei tre gironi regionali. Nei raggruppamenti provinciali, invece, si andrà avanti per altre 5 giornate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.È terminata la regular ...

Grande soddisfazione per Luca Carli , centrocampista classe 2006 nativo di Fivizzano che milita nell’Under19 della Fezzanese, per la convocazione Nella rappresentativa nazionale Juniores del Girone ... (sport.quotidiano)

Finale di coppa Italia di Promozione, multe per Antella e Centro Storico Lebowski per accensione fumogeni - Grosseto – Il giudice sportivo ha inflitto la sanzione economica all’Antella ed al Centro Storico Lebowsky per l’accensione di fumogeni all’interno dell’impianto ...grossetosport

Anzio Calcio 1924, Di Marino: “Sto vivendo un piccolo sogno” - In settimana Francesco Di Marino, giovane punta dell'Anzio Calcio 1924, ha parlato attraverso la pagina Facebook del club neroniano curata da Marcello ...ilclandestinogiornalealiasera

Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per gli Europei: Moschettieri per difendere il titolo, assente Bartolini - Giuseppe Cocciaro, DT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei, che andranno in scena a Rimini dal 24 al 28 aprile. Gli azzurri si present ...oasport