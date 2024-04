Calcio a 5 Audax Senigallia - quanta strada da quel 2003…

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un gruppo di ragazzi vuole giocare aa 5 e la società (dia 11) acconsente: è la svolta da cui parte il percorso che ora ha condotto alla serie A2 davanti a un pubblico di categoria superiore, 18 Aprile 2024 – In quattro anni dalla serie C2 regionale alla serie A2, in venti anni dal nulla alla prima lettera dell’alfabeto:la dell’1970 è una favola che ha trascinato tanti appassionati dia 5, il “calcetto” come è popolarmente chiamato (anche se gli addetti ai lavori non gradiscono) ma anche tanti sportivi che per la prima volta negli ultimi mesi si sono avvicinati alla disciplina spinti dalla curiosità e della voglia di sostenere una realtà locale che sta lottando per qualcosa di importante ed inatteso. Anche il Comune di ...