Cagliari-Juventus venerdì 19 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Juve è uscita dal derby con un pareggio 0-0 contro il Torino che non ha accontentato nessuno e dando ragione a chi dubitava che i successi contro Lazio e Fiorentina avessero trascinato i bianconeri fuori da una crisi che continua a riguardare soprattutto l’attacco visto che la difesa ha subito un solo gol nelle InfoBetting: Scommesse Sportive e

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di venerdì sera contro il Cagliari . Non ci sarà Fabio Miretti , che nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo negli ... (sportface)

Cagliari-Juve, probabile formazione: Allegri mischia le carte, Alcaraz jolly! - I probabili 11 per la sfida di campionato in Sardegna: i dubbi sono tanti in attacco ...tuttosport

Cagliari-Juventus, i convocati di Allegri - Dopo lo 0-0 nel derby contro il Torino, i bianconeri si preparano al match in Sardegna Cagliari-Juventus. Sono 23 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per il match in calendario venerdì 19 ...calciocasteddu

Cagliari-Juventus: curiosità e statistiche - Visualizzazioni: 1 Cagliari–Juventus, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari venerdì 19 aprile alle ore 20:45. La Juventus ha vinto 12 ...calciostyle