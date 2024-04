Cagliari-Juventus - Allegri | Gara complicata Testa a questa sfid - non al futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Torino, 18 aprile 2024 - Dopo il pari nel derby della Mole, c'è un'altra trasferta in programma per la, che scende in campo già domani sera (venerdì 19 aprile) a, contro una squadra - quella rossoblù - che è reduce da tre risultati positivi, di cui gli ultimi due particolarmente di prestigio: il successo interno con l'Atalanta e il pari a Milano contro i futuri campioni d'Italia dell'Inter. Insomma, i sardi sono in salute e l'obiettivo salvezza è un po' più vicino. Così come è vicina la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per la Vecchia Signora, che tuttavia deve compiere l'ultimo sforzo per tagliare il traguardo. Fattore casa per il"Delle otto vittorie ottenute dalinstagione, sei sono arrivate in casa. Dei trentuno punti ...