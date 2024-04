Cadavere in banca per avere il prestito - prima lo aveva portato anche al bar | “Era ancora vivo”

(Di giovedì 18 aprile 2024) La 42enne brasiliana accusata di averinildi un 68enne per fargli firmare la richiesta di un, assicura che l'uomo eravivo quando è arrivata alla filiale. Nei filmati si vede la donna che si ferma persino al bar con l'uomo in sedia a rotelle. Dalla sua parte hala testimonianza dell'autista che ha accompagnato i due.

