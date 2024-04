Bruzzano - inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale in via Oroboni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 aprile 2024 –, questa mattina, ildi via, nel quartierea Milano, sulla linea ferroviaria Bovisa-Seveso di Ferrovienord. Contestualmente è stato chiuso in modo definitivo il passaggio a livello sulla stessa via, l'ultimo rimasto sulla rete di Ferrovienord nella città di Milano. Ilconclude i lavori infrastrutturali di realizzazione del terzo binario tra la stazione di Milano Affori e la stazione di Cormano-Cusano Milanino. Gli interventi sono stati finanziati da Regione Lombardia con oltre 23,2 milioni di euro. All'inaugurazione dell'opera hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, l'assessore ...