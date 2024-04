Brescia vs Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Vietato fallire per entrambe alla ricerca del matematico raggiungimento di playoff e salvezza.vssi giocherà sabato 20 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio RigamontiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi hanno mancato il tris di vittorie consecutive dopo la sconfitta di Venezia che, comunque, non pregiudica ancora l’obiettivo dei playoff. La squadra di Maran, infatti, è sempre settima, ma con appena due punti di vantaggio sulle altre pretendenti alla post season Il colpo esterno di Cremona ha permesso agli umbri di fare uno scatto importante verso la salvezza diretta. La squadra di Breda è quattordicesima con un punto sulla zona playout, ed ora sarà necessario non ...