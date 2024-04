Brasile - porta il cadavere dello zio in banca per fargli firmare un prestito | arrestata

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si è presentata incon ilzio sulla sedia a rotelle, per cercare di ritirare undi poco più di 3mila euro, fingendo che fosse lui a. Accade a Rio de Janeiro. La donna è statacon l’accusa di vilipendio die di tentato furto con frode. L’episodio è stato registrato in un video da un dipendente dallae sui social le immagini sono diventate virali dopo che la polizia civile della città brasiliana ha fermato la 42enne. La donna si è presentata allo sportello dell’istituto di credito con un uomo di 68 anni, Paulo Roberto Braga, che era già morto quando i due sono entrati in. Ha detto di essere la nipote e la badante dell’uomo, quindi ha tentato di tenere dritta la testa ...

