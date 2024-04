Bradisismo Campi Flegrei - prima esercitazione il 22 aprile | scuole evacuate a Napol - Pozzuoli e Bacoli

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ladi Protezione Civile per ilaisi terrà lunedì 222024 e coinvolgerà anche alcunedii,che saranno. Si tratta delle simulazioni per il rischio terremoti ed eruzioni nell’area flegrea programmato dalla Protezione Civile nazionale, in coordinamento con le istituzioni locali. A L'articolo Teleclubitalia.