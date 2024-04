Boxe - Europei Belgrado 2024 | debutto vincente per Giannotti nei -63,5 kg e Commey nei -80kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Parte con il piede giusto l’avventura dei primi due azzurri impegnati aglidiin corso a. Nella prima giornata di incontri era in programma l’esordio di Giacomonella categoria riservata ai -63,5 kg e di Alfred Cromwellnei -. Sul Ring B,ha dominato la contesa che lo vedeva opposto al bielorusso Vadzim Vauchok, imponendosi con un netto 5-0 e prenotando un posto negli ottavi di finale dove affronterà la prima testa di serie del tabellone Gabil Mamedov. Vittoria anche per, classe ’01 di Reggio Emilia, che ha sconfitto sul Ring A 4-1 il turco Osmani. Per lui negli ottavi sfida dura contro il francese Cesar Yojerlin, terzo favorito del tabellone dei -. Domani il ...